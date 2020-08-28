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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 11:02

  klug написав:
  rollo написав:
  Adast написав:Ну кэшбек может пригодится в теории.

А кому и на практике. Но тех единицы. :|
Хороша карта! :D

Яким спортом ви займаєтесь, що потребує щомісячних витрат у 4к: гольф, перегони Ф1, авіаспорт?

Горные лыжи, дайвинг, парус, боулинг и, конечно, как заметил товарищ выше, танцы латино - сальса, бачата, реггетон.
Жизнь так ярче и интереснее. :D
Но не все это могут понять.Зображення
rollo
 
Повідомлень: 906
З нами з: 20.10.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 11:34

  Alien написав:Так ТС писав, що ніби танцями дитинка займається - навіть фото десь було...


Дитинка ніяк не може подорослішати. Все танцює та танцює.
Не те, що мудрі українці. Відразу після народження вже дорослі.
Сало - сила, спорт - могила.

rollo
 
Повідомлень: 906
З нами з: 20.10.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 71727374
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