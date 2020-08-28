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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 сер, 2020 11:02
klug написав: rollo написав: Adast написав:
Ну кэшбек может пригодится в теории.
А кому и на практике. Но тех единицы.
Хороша карта!
Яким спортом ви займаєтесь, що потребує щомісячних витрат у 4к: гольф, перегони Ф1, авіаспорт?
Горные лыжи, дайвинг, парус, боулинг и, конечно, как заметил товарищ выше, танцы латино - сальса, бачата, реггетон.
Жизнь так ярче и интереснее.
Но не все это могут понять.
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Додано: Суб 29 сер, 2020 11:34
Alien написав:
Так ТС писав, що ніби танцями дитинка займається - навіть фото десь було...
Дитинка ніяк не може подорослішати. Все танцює та танцює.
Не те, що мудрі українці. Відразу після народження вже дорослі.
Сало - сила, спорт - могила.
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rollo
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- Повідомлень: 906
- З нами з: 20.10.19
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- Подякували: 84 раз.
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