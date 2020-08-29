Горные лыжи, дайвинг, парус, боулинг и, конечно, как заметил товарищ выше, танцы латино - сальса, бачата, реггетон.
Жизнь так ярче и интереснее.
Но не все это могут понять.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 сер, 2020 11:02
Горные лыжи, дайвинг, парус, боулинг и, конечно, как заметил товарищ выше, танцы латино - сальса, бачата, реггетон.
Жизнь так ярче и интереснее.
Но не все это могут понять.
Додано: Суб 29 сер, 2020 11:34
Додано: Суб 29 сер, 2020 13:50
Вам не здається, що ви перегинаєте палицю? Одна справа бути нарцисом і у кожному повідомленні і хизуватися своєю елітарністю, інша справа впадати у шовінізм в гнобити цілу націю. В країні, де підйом мінімалки на 10$ - це сенсаційна подія, значна частина населення 9 міс. у році змушена тягати ваги на присадибній ділянці, а не у залі. Те, що у вас є можливість цього не робити, можливо щось говорить про вас особисто (хоча не факт), але не дає вам права кидатися фекаліями у інших.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 29 сер, 2020 14:14
Я вважаю себе звичайним українцем, не якимось там елітарним. Пашу, як папа Карло, і руками, і головою. Постійно вчуся.
Якщо казати правду, а правда така, що більшість українців не хочуть вчитися, бо є приусадібна ділянка, сало - сила, спорт - могила, то це не шовінізм і не гнобоення нації, це гірка правда.
Тому, будь-ласка, полегше з ярликами.
Додано: Суб 29 сер, 2020 17:18
Не было сомнений
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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