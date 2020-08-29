rollo написав:Не те, що мудрі українці. Відразу після народження вже дорослі. Сало - сила, спорт - могила.
Вам не здається, що ви перегинаєте палицю? Одна справа бути нарцисом і у кожному повідомленні і хизуватися своєю елітарністю, інша справа впадати у шовінізм в гнобити цілу націю. В країні, де підйом мінімалки на 10$ - це сенсаційна подія, значна частина населення 9 міс. у році змушена тягати ваги на присадибній ділянці, а не у залі. Те, що у вас є можливість цього не робити, можливо щось говорить про вас особисто (хоча не факт), але не дає вам права кидатися фекаліями у інших.
rollo написав:Не те, що мудрі українці. Відразу після народження вже дорослі. Сало - сила, спорт - могила.
Вам не здається, що ви перегинаєте палицю? Одна справа бути нарцисом і у кожному повідомленні і хизуватися своєю елітарністю, інша справа впадати у шовінізм в гнобити цілу націю. В країні, де підйом мінімалки на 10$ - це сенсаційна подія, значна частина населення 9 міс. у році змушена тягати ваги на присадибній ділянці, а не у залі. Те, що у вас є можливість цього не робити, можливо щось говорить про вас особисто (хоча не факт), але не дає вам права кидатися фекаліями у інших.
Я вважаю себе звичайним українцем, не якимось там елітарним. Пашу, як папа Карло, і руками, і головою. Постійно вчуся. Якщо казати правду, а правда така, що більшість українців не хочуть вчитися, бо є приусадібна ділянка, сало - сила, спорт - могила, то це не шовінізм і не гнобоення нації, це гірка правда. Тому, будь-ласка, полегше з ярликами.