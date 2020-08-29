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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 11:02

  klug написав:
  rollo написав:
  Adast написав:Ну кэшбек может пригодится в теории.

А кому и на практике. Но тех единицы. :|
Хороша карта! :D

Яким спортом ви займаєтесь, що потребує щомісячних витрат у 4к: гольф, перегони Ф1, авіаспорт?

Горные лыжи, дайвинг, парус, боулинг и, конечно, как заметил товарищ выше, танцы латино - сальса, бачата, реггетон.
Жизнь так ярче и интереснее. :D
Но не все это могут понять.Зображення
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 11:34

  Alien написав:Так ТС писав, що ніби танцями дитинка займається - навіть фото десь було...


Дитинка ніяк не може подорослішати. Все танцює та танцює.
Не те, що мудрі українці. Відразу після народження вже дорослі.
Сало - сила, спорт - могила.

rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:50

  rollo написав:Не те, що мудрі українці. Відразу після народження вже дорослі.
Сало - сила, спорт - могила.

Вам не здається, що ви перегинаєте палицю? Одна справа бути нарцисом і у кожному повідомленні і хизуватися своєю елітарністю, інша справа впадати у шовінізм в гнобити цілу націю. В країні, де підйом мінімалки на 10$ - це сенсаційна подія, значна частина населення 9 міс. у році змушена тягати ваги на присадибній ділянці, а не у залі. Те, що у вас є можливість цього не робити, можливо щось говорить про вас особисто (хоча не факт), але не дає вам права кидатися фекаліями у інших.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 14:14

  klug написав:
  rollo написав:Не те, що мудрі українці. Відразу після народження вже дорослі.
Сало - сила, спорт - могила.

Вам не здається, що ви перегинаєте палицю? Одна справа бути нарцисом і у кожному повідомленні і хизуватися своєю елітарністю, інша справа впадати у шовінізм в гнобити цілу націю. В країні, де підйом мінімалки на 10$ - це сенсаційна подія, значна частина населення 9 міс. у році змушена тягати ваги на присадибній ділянці, а не у залі. Те, що у вас є можливість цього не робити, можливо щось говорить про вас особисто (хоча не факт), але не дає вам права кидатися фекаліями у інших.


Я вважаю себе звичайним українцем, не якимось там елітарним. Пашу, як папа Карло, і руками, і головою. Постійно вчуся.
Якщо казати правду, а правда така, що більшість українців не хочуть вчитися, бо є приусадібна ділянка, сало - сила, спорт - могила, то це не шовінізм і не гнобоення нації, це гірка правда.
Тому, будь-ласка, полегше з ярликами.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 17:18

  rollo написав:
  klug написав:Яким спортом ви займаєтесь, що потребує щомісячних витрат у 4к: гольф, перегони Ф1, авіаспорт?

Горные лыжи

Не было сомнений.

Своим долголетием я обязан спорту. Я им никогда не занимался.
Уинстон Черчилль
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 11:27

  Мизантрóп написав:
  rollo написав:Горные лыжи

Не было сомнений.

Своим долголетием я обязан спорту. Я им никогда не занимался.
Уинстон Черчилль


Расскажите про это Шварцу.


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rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 12:46

  rollo написав:
  Мизантрóп написав:
  rollo написав:Горные лыжи

Не было сомнений.

Своим долголетием я обязан спорту. Я им никогда не занимался.
Уинстон Черчилль


Расскажите про это Шварцу.



Я давал ему рецепт давно https://youtu.be/-Yav_HxzT24
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 13:39

  rollo написав:
  Мизантрóп написав:
  rollo написав:Горные лыжи

Не было сомнений.

Своим долголетием я обязан спорту. Я им никогда не занимался.
Уинстон Черчилль


Расскажите про это Шварцу.


Ага. Або Мікаєлю :cry:
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100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 13:46

  Мизантрóп написав:Я давал ему рецепт давно https://youtu.be/-Yav_HxzT24


Скорее это рецепт вам. Побухайте, а завтра, понедельник, займитесь спортом.
Может, проживете дольше Черчилля.
Востаннє редагувалось rollo в Нед 30 сер, 2020 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 13:50

  Alien написав:Ага. Або Мікаєлю :cry:

А вот это вы зря.
Вы можете идти по ровной улице, споткнуться, неудачно упасть головой об асфальт и будет тоже самое.
Это трагический случай.
Пример этого случая неуместен.
rollo
 
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