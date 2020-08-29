Я просто привiв iнший приклад селебретi, протилежний до вашого. Втiм порiвняння статистики травм при зайняттi гiрськими лижами з падiннями на вулицi через спотикання з ударянням об асфальт буде явно не на користь лиж.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 сер, 2020 14:07
Я просто привiв iнший приклад селебретi, протилежний до вашого. Втiм порiвняння статистики травм при зайняттi гiрськими лижами з падiннями на вулицi через спотикання з ударянням об асфальт буде явно не на користь лиж.
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Додано: Нед 30 сер, 2020 14:14
Лучше из дому не выходить совсем. Есть вероятность, что машина может сбить.
Или на голову упадет метеорит.
А если произойдет революция в голове и захотите хорошо покататься на горных лыжах, то ни в коем случае на Буковель не стоит. Там точно можно убиться.
Додано: Нед 30 сер, 2020 14:25
Дякую за пораду, але революцiï не люблю в принципi. Так само як i снiг. Тому надаю перевагу серфiнгу. А хвилю на Буковелi точно не вловити, а тому менi нiчого там робити.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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