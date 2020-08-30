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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 72737475

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 14:14

  Alien написав:
  rollo написав:
  Alien написав:Ага. Або Мікаєлю :cry:

А вот это вы зря.
Вы можете идти по ровной улице, споткнуться, неудачно упасть головой об асфальт и будет тоже самое.
Это трагический случай.
Пример этого случая неуместен.
Я просто привiв iнший приклад селебретi, протилежний до вашого. Втiм порiвняння статистики травм при зайняттi гiрськими лижами з падiннями на вулицi через спотикання з ударянням об асфальт буде явно не на користь лиж.

Лучше из дому не выходить совсем. Есть вероятность, что машина может сбить.
Или на голову упадет метеорит.
А если произойдет революция в голове и захотите хорошо покататься на горных лыжах, то ни в коем случае на Буковель не стоит. Там точно можно убиться.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 14:25

  rollo написав:А если произойдет революция в голове и захотите хорошо покататься на горных лыжах, то ни в коем случае на Буковель не стоит. Там точно можно убиться.

Дякую за пораду, але революцiï не люблю в принципi. Так само як i снiг. Тому надаю перевагу серфiнгу. А хвилю на Буковелi точно не вловити, а тому менi нiчого там робити.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 20:15

  Alien написав:
  rollo написав:А если произойдет революция в голове и захотите хорошо покататься на горных лыжах, то ни в коем случае на Буковель не стоит. Там точно можно убиться.

Дякую за пораду, але революцiï не люблю в принципi. Так само як i снiг. Тому надаю перевагу серфiнгу. А хвилю на Буковелi точно не вловити, а тому менi нiчого там робити.


Серфинг - это замечательно!
Только внимательным нужно быть тоже.
Серферов любят кушать акулы! :mrgreen:

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rollo
 
Повідомлень: 921
З нами з: 20.10.19
Подякував: 27 раз.
Подякували: 87 раз.
 
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