А вот это вы зря. Вы можете идти по ровной улице, споткнуться, неудачно упасть головой об асфальт и будет тоже самое. Это трагический случай. Пример этого случая неуместен.
Я просто привiв iнший приклад селебретi, протилежний до вашого. Втiм порiвняння статистики травм при зайняттi гiрськими лижами з падiннями на вулицi через спотикання з ударянням об асфальт буде явно не на користь лиж.
Лучше из дому не выходить совсем. Есть вероятность, что машина может сбить. Или на голову упадет метеорит. А если произойдет революция в голове и захотите хорошо покататься на горных лыжах, то ни в коем случае на Буковель не стоит. Там точно можно убиться.