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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 10:59
klug написав: rollo написав: Adast написав:
Ну кэшбек может пригодится в теории.
А кому и на практике. Но тех единицы.
Хороша карта!
Яким спортом ви займаєтесь, що потребує щомісячних витрат у 4к: гольф, перегони Ф1, авіаспорт?
Пересічному, нажаль, не зрозуміти.
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rollo
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