|
|
|
ОКСІ БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 10:59
klug написав: rollo написав: Adast написав:
Ну кэшбек может пригодится в теории.
А кому и на практике. Но тех единицы.
Хороша карта!
Яким спортом ви займаєтесь, що потребує щомісячних витрат у 4к: гольф, перегони Ф1, авіаспорт?
Пересічному, нажаль, не зрозуміти.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 914
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 сер, 2020 20:41
А %% спорт выплачивает когда захочет?
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4553
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 сер, 2020 20:42
guntherhouse777
% на остаток уже был. Сам не ожидал - получил 37 копеек
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8967
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 437 раз.
- Подякували: 950 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 сер, 2020 21:18
Vorlon
, у меня 2,94
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32224
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2562 раз.
- Подякували: 3771 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 31 сер, 2020 21:25
clientage
при том что у меня карта абсолютно весь месяц была в минусе - мне умудрились заплатить % на остаток 1,07, Дело в том, что на прошлой неделе покупал авиабилеты - кредлима не хватало - докинул по р2р свои и тут таки оплатил - но видимо р2р-пополнение провелось намного раньше чем списание - вот и профит
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 4832
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 1084 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra
, Амвросий
, klug
, kostya77
, MASolomko
, ramaz
, STIGA
, Stringer
, WachtAmRhein
, Вкладчик1234
і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|16973
|2365679
|
|
|42549
|5160538
|
|
|2192
|52702
|
|