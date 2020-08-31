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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 10:59
klug написав: rollo написав: Adast написав:
Ну кэшбек может пригодится в теории.
А кому и на практике. Но тех единицы.
Хороша карта!
Яким спортом ви займаєтесь, що потребує щомісячних витрат у 4к: гольф, перегони Ф1, авіаспорт?
Пересічному, нажаль, не зрозуміти.
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rollo
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Додано: Пон 31 сер, 2020 20:41
А %% спорт выплачивает когда захочет?
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guntherhouse777
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Додано: Пон 31 сер, 2020 20:42
guntherhouse777
% на остаток уже был. Сам не ожидал - получил 37 копеек
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Vorlon
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Додано: Пон 31 сер, 2020 21:18
Vorlon
, у меня 2,94
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 31 сер, 2020 21:25
clientage
при том что у меня карта абсолютно весь месяц была в минусе - мне умудрились заплатить % на остаток 1,07, Дело в том, что на прошлой неделе покупал авиабилеты - кредлима не хватало - докинул по р2р свои и тут таки оплатил - но видимо р2р-пополнение провелось намного раньше чем списание - вот и профит
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55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
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Flamingo
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Додано: Пон 31 сер, 2020 23:17
Flamingo
Целая гривна!
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