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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:59

  klug написав:
  rollo написав:
  Adast написав:Ну кэшбек может пригодится в теории.

А кому и на практике. Но тех единицы. :|
Хороша карта! :D

Яким спортом ви займаєтесь, що потребує щомісячних витрат у 4к: гольф, перегони Ф1, авіаспорт?

Пересічному, нажаль, не зрозуміти. :|
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:41

А %% спорт выплачивает когда захочет?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:42

guntherhouse777
% на остаток уже был. Сам не ожидал - получил 37 копеек :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:18

Vorlon, у меня 2,94 :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:25

clientage при том что у меня карта абсолютно весь месяц была в минусе - мне умудрились заплатить % на остаток 1,07, Дело в том, что на прошлой неделе покупал авиабилеты - кредлима не хватало - докинул по р2р свои и тут таки оплатил - но видимо р2р-пополнение провелось намного раньше чем списание - вот и профит ;)
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4832
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Подякував: 85 раз.
Подякували: 1084 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:17

Flamingo
Целая гривна!
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ukrprom2014
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Повідомлень: 1918
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