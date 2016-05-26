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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 72737475

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:08

Re: ОКСІ БАНК

  klug написав:Вони підтримують якийсь із розповсюджених варіантів

Який це "розповсюджений"? Привата? Так там токен зашифрований. Не думаю, що Приват надасть будь-кому доступ до своєї бази токенів.
vlad_g
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:32

  vlad_g написав:
  klug написав:Вони підтримують якийсь із розповсюджених варіантів

Який це "розповсюджений"? Привата? Так там токен зашифрований. Не думаю, що Приват надасть будь-кому доступ до своєї бази токенів.

НБУшный, например, https://bank.gov.ua/ua/news/all/yedini- ... ozrahunkiv
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
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ramzes4
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