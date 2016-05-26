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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:08
klug написав:
Вони підтримують якийсь із розповсюджених варіантів
Який це "розповсюджений"? Привата? Так там токен зашифрований. Не думаю, що Приват надасть будь-кому доступ до своєї бази токенів.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 15:32
vlad_g написав: klug написав:
Вони підтримують якийсь із розповсюджених варіантів
Який це "розповсюджений"? Привата? Так там токен зашифрований. Не думаю, що Приват надасть будь-кому доступ до своєї бази токенів.
НБУшный, например, https://bank.gov.ua/ua/news/all/yedini- ... ozrahunkiv
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
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Вів 01 вер, 2020 15:59
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