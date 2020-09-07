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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:08
klug написав:
Вони підтримують якийсь із розповсюджених варіантів
Який це "розповсюджений"? Привата? Так там токен зашифрований. Не думаю, що Приват надасть будь-кому доступ до своєї бази токенів.
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vlad_g
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Додано: Вів 01 вер, 2020 15:32
vlad_g написав: klug написав:
Вони підтримують якийсь із розповсюджених варіантів
Який це "розповсюджений"? Привата? Так там токен зашифрований. Не думаю, що Приват надасть будь-кому доступ до своєї бази токенів.
НБУшный, например, https://bank.gov.ua/ua/news/all/yedini- ... ozrahunkiv
- 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
- 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
- 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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ramzes4
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:32
ramzes4 написав: vlad_g написав: klug написав:
Вони підтримують якийсь із розповсюджених варіантів
Який це "розповсюджений"? Привата? Так там токен зашифрований. Не думаю, що Приват надасть будь-кому доступ до своєї бази токенів.
НБУшный, например, https://bank.gov.ua/ua/news/all/yedini- ... ozrahunkiv
Це поки що тiльки проєкт для обговорення...
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vlad_g
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:23
А комусь із нульовим КЛ тут наливали згодом? Банк сам наливає чи за заявкою клієнта?
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Dimaa
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:25
Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно в Спорте как-то получить полноценную выписку, где видны возвраты и комиссии? Смотрел в приложении, не нашёл.
Обратившись в поддержку. Мне скинули выписку в телеграм.
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Додано: Суб 05 вер, 2020 12:43
Dimaa написав:
А комусь із нульовим КЛ тут наливали згодом? Банк сам наливає чи за заявкою клієнта?
Наливає. За заявою.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 21:27
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Пон 07 вер, 2020 14:15
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