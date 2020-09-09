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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 72737475

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:08

Re: ОКСІ БАНК

  klug написав:Вони підтримують якийсь із розповсюджених варіантів

Який це "розповсюджений"? Привата? Так там токен зашифрований. Не думаю, що Приват надасть будь-кому доступ до своєї бази токенів.
vlad_g
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:32

  vlad_g написав:
  klug написав:Вони підтримують якийсь із розповсюджених варіантів

Який це "розповсюджений"? Привата? Так там токен зашифрований. Не думаю, що Приват надасть будь-кому доступ до своєї бази токенів.

НБУшный, например, https://bank.gov.ua/ua/news/all/yedini- ... ozrahunkiv
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:32

  ramzes4 написав:
  vlad_g написав:
  klug написав:Вони підтримують якийсь із розповсюджених варіантів

Який це "розповсюджений"? Привата? Так там токен зашифрований. Не думаю, що Приват надасть будь-кому доступ до своєї бази токенів.

НБУшный, например, https://bank.gov.ua/ua/news/all/yedini- ... ozrahunkiv

Це поки що тiльки проєкт для обговорення...
vlad_g
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:23

А комусь із нульовим КЛ тут наливали згодом? Банк сам наливає чи за заявкою клієнта?
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:25

  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно в Спорте как-то получить полноценную выписку, где видны возвраты и комиссии? Смотрел в приложении, не нашёл.

Обратившись в поддержку. Мне скинули выписку в телеграм.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:43

  Dimaa написав:А комусь із нульовим КЛ тут наливали згодом? Банк сам наливає чи за заявкою клієнта?

Наливає. За заявою.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:17

Звонила тільки що робо-баба з пропозицією отримати картку з кешбеком, без ніякого контексту який то банк і т.д. Ну, заради цікавості, погодився - прийшло смс з посиланням на спортбанк. І нічого що в мене їх картка вже пів року як :-D
А взагалі то стрьомна якась реклама без назви банку ))
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлень: 171
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:27

  miltador написав:Звонила тільки що робо-баба з пропозицією отримати картку з кешбеком, без ніякого контексту який то банк і т.д. Ну, заради цікавості, погодився - прийшло смс з посиланням на спортбанк. І нічого що в мене їх картка вже пів року як :-D
А взагалі то стрьомна якась реклама без назви банку ))

Это вы зря :) Как бы вам теперь не пришел еще десяток смс от банков/швыдкогрошей.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:29

ramzes4 ну побачимо, я найменше очікував що то буде спортбанк :mrgreen:
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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