ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 15:08
klug написав:
Вони підтримують якийсь із розповсюджених варіантів
Який це "розповсюджений"? Привата? Так там токен зашифрований. Не думаю, що Приват надасть будь-кому доступ до своєї бази токенів.
vlad_g
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Додано: Вів 01 вер, 2020 15:32
vlad_g написав: klug написав:
Вони підтримують якийсь із розповсюджених варіантів
Який це "розповсюджений"? Привата? Так там токен зашифрований. Не думаю, що Приват надасть будь-кому доступ до своєї бази токенів.
НБУшный, например,
https://bank.gov.ua/ua/news/all/yedini- ... ozrahunkiv
55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:32
ramzes4 написав: vlad_g написав: klug написав:
Вони підтримують якийсь із розповсюджених варіантів
Який це "розповсюджений"? Привата? Так там токен зашифрований. Не думаю, що Приват надасть будь-кому доступ до своєї бази токенів.
НБУшный, например,
https://bank.gov.ua/ua/news/all/yedini- ... ozrahunkiv
Це поки що тiльки проєкт для обговорення...
vlad_g
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:23
А комусь із нульовим КЛ тут наливали згодом? Банк сам наливає чи за заявкою клієнта?
Dimaa
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:25
Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно в Спорте как-то получить полноценную выписку, где видны возвраты и комиссии? Смотрел в приложении, не нашёл.
Обратившись в поддержку. Мне скинули выписку в телеграм.
Bosstone
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Додано: Суб 05 вер, 2020 12:43
Dimaa написав:
А комусь із нульовим КЛ тут наливали згодом? Банк сам наливає чи за заявкою клієнта?
Наливає. За заявою.
rollo
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Додано: Чет 10 вер, 2020 12:17
Звонила тільки що робо-баба з пропозицією отримати картку з кешбеком, без ніякого контексту який то банк і т.д. Ну, заради цікавості, погодився - прийшло смс з посиланням на спортбанк. І нічого що в мене їх картка вже пів року як
А взагалі то стрьомна якась реклама без назви банку ))
Оформи картку за посиланням і отримай:
monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ ( 50/ 100 грн дебетова\ кредитна) sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн Easypay
25 грн за реєстрацію -
https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Додано: Чет 10 вер, 2020 12:27
miltador написав:
Звонила тільки що робо-баба з пропозицією отримати картку з кешбеком, без ніякого контексту який то банк і т.д. Ну, заради цікавості, погодився - прийшло смс з посиланням на спортбанк. І нічого що в мене їх картка вже пів року як
А взагалі то стрьомна якась реклама без назви банку ))
Это вы зря
Как бы вам теперь не пришел еще десяток смс от банков/швыдкогрошей.
55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
Повідомлень: 572
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Додано: Чет 10 вер, 2020 12:29
ramzes4
ну побачимо, я найменше очікував що то буде спортбанк
Оформи картку за посиланням і отримай:
monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ ( 50/ 100 грн дебетова\ кредитна) sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн Easypay
25 грн за реєстрацію -
https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
Повідомлень: 171
З нами з: 08.01.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 28 раз.
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