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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:35

  miltador написав:Звонила тільки що робо-баба з пропозицією отримати картку з кешбеком, без ніякого контексту який то банк і т.д. Ну, заради цікавості, погодився - прийшло смс з посиланням на спортбанк. І нічого що в мене їх картка вже пів року як :-D
А взагалі то стрьомна якась реклама без назви банку ))

Є ймовірність, що то не реклама від самої банки, а просто хтось набиває рефералів, тому вони уявлення не мають, кому телефонують, як у горезвісних дзвінках з пропозицією оформити голд-картку від Прихвату.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:59

  miltador написав:Звонила тільки що робо-баба з пропозицією отримати картку з кешбеком, без ніякого контексту який то банк і т.д. Ну, заради цікавості, погодився - прийшло смс з посиланням на спортбанк. І нічого що в мене їх картка вже пів року як :-D
А взагалі то стрьомна якась реклама без назви банку ))

Это скорее всего массовый обзвон от "робо-агентов".
Им всё равно, кому что "предлагать".
Очень вероятно, что это не инициатива банка, а отдельного "свинорыла"

UPD: увидел сообщение выше - поддерживаю :)
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ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:48

погодився - прийшло смс з посиланням на спортбанк

Ссылка - с рефкой ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:51

  mustbe написав:
Ссылка - с рефкой ?

Так.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
  • Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:07

  miltador написав:
  mustbe написав:
Ссылка - с рефкой ?

Так.

Тогда - всё ясно.
Кроме одного - как можно открывать подозрительные ссылки, которые пришли неизвестно от кого ???
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:20

  mustbe написав:Тогда - всё ясно.
Кроме одного - как можно открывать подозрительные ссылки, которые пришли неизвестно от кого ???

Обережно - можна. А взагалі схема ясна - в спортбанку чим більше по твоїй рефці зареєструвалося людей тим більша винагорода.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
  • Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 19:45

Кто-то оплачивал годовой абонемент SportLife через сайт? СпортБанк даёт кэшбек? Что если сумма кэшбека получается больше 555 гривен, всё что свыше не начислит?)
Adast
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:18

Re: ОКСІ БАНК

Adast написав:Кто-то оплачивал годовой абонемент SportLife через сайт? СпортБанк даёт кэшбек? Что если сумма кэшбека получается больше 555 гривен, всё что свыше не начислит?)
Максимальная сумма кешбека в месяц – 555 грн. После этого начисления будут приостановлены до выплаты кешбека.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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