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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 14:35
miltador написав:
Звонила тільки що робо-баба з пропозицією отримати картку з кешбеком, без ніякого контексту який то банк і т.д. Ну, заради цікавості, погодився - прийшло смс з посиланням на спортбанк. І нічого що в мене їх картка вже пів року як
А взагалі то стрьомна якась реклама без назви банку ))
Є ймовірність, що то не реклама від самої банки, а просто хтось набиває рефералів, тому вони уявлення не мають, кому телефонують, як у горезвісних дзвінках з пропозицією оформити голд-картку від Прихвату.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 14:59
miltador написав:
Звонила тільки що робо-баба з пропозицією отримати картку з кешбеком, без ніякого контексту який то банк і т.д. Ну, заради цікавості, погодився - прийшло смс з посиланням на спортбанк. І нічого що в мене їх картка вже пів року як
А взагалі то стрьомна якась реклама без назви банку ))
Это скорее всего массовый обзвон от "робо-агентов".
Им всё равно, кому что "предлагать".
Очень вероятно, что это не инициатива банка, а отдельного "свинорыла"
UPD: увидел сообщение выше - поддерживаю
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Чет 10 вер, 2020 16:48
погодився - прийшло смс з посиланням на спортбанк
Ссылка - с рефкой ?
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mustbe
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Додано: Чет 10 вер, 2020 16:51
mustbe написав:
Ссылка - с рефкой ?
Так.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
- Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
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Додано: Чет 10 вер, 2020 17:07
miltador написав: mustbe написав:
Ссылка - с рефкой ?
Так.
Тогда - всё ясно.
Кроме одного - как можно открывать подозрительные ссылки, которые пришли неизвестно от кого ???
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Додано: Чет 10 вер, 2020 17:20
mustbe написав:
Тогда - всё ясно.
Кроме одного - как можно открывать подозрительные ссылки, которые пришли неизвестно от кого ???
Обережно - можна. А взагалі схема ясна - в спортбанку чим більше по твоїй рефці зареєструвалося людей тим більша винагорода.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
- Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
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miltador
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Додано: Нед 20 вер, 2020 19:45
Кто-то оплачивал годовой абонемент SportLife через сайт? СпортБанк даёт кэшбек? Что если сумма кэшбека получается больше 555 гривен, всё что свыше не начислит?)
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Adast
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Додано: Нед 20 вер, 2020 20:18
Adast написав:Кто-то оплачивал годовой абонемент SportLife через сайт? СпортБанк даёт кэшбек? Что если сумма кэшбека получается больше 555 гривен, всё что свыше не начислит?)
Максимальная сумма кешбека в месяц – 555 грн. После этого начисления будут приостановлены до выплаты кешбека.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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