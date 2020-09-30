clientage
спортсмены шмотками не интересуются и на машинах не ездят
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 12:27
clientage
спортсмены шмотками не интересуются и на машинах не ездят
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Додано: Чет 01 жов, 2020 12:42
три раза ха !
Жрут как не в себя, еще ток типа домашнюю нежирную куурочку подавай или теленка годовалого
шмотки им ток фирмУ подавай
ну да, а жипари им нуна ток шобы снарягу на гору завезти и сигануть оттуда на пароплане
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 01 жов, 2020 12:46
clientage
именно!!
мы такие
Оформи карту по ссылке и получи:
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