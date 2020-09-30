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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 12:27
clientage
спортсмены шмотками не интересуются и на машинах не ездят
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
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Додано: Чет 01 жов, 2020 12:42
anis написав:clientage
спортсмены шмотками не интересуются и на машинах не ездят
три раза ха !
Жрут как не в себя, еще ток типа домашнюю нежирную куурочку подавай или теленка годовалого
шмотки им ток фирмУ подавай
ну да, а жипари им нуна ток шобы снарягу на гору завезти и сигануть оттуда на пароплане
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 01 жов, 2020 12:46
clientage
именно!!
мы такие
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Чет 01 жов, 2020 16:41
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Додано: Чет 01 жов, 2020 18:21
З Моно на Спорт закінув 2к.
При спробі їх зняти в банкоматі ОщАДа пише "Перевищено ліміт активності "
Це Спорт не може чи ОщАД не хоче?
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KVV
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Додано: Чет 01 жов, 2020 18:27
KVV написав:
З Моно на Спорт закінув 2к. При спробі їх зняти в банкоматі ОщАДа пише "Перевищено ліміт активності " Це Спорт не може чи ОщАД не хоче?
Скорее всего ощад, т.к. он с чужих карт дает снять не более 200 грн. за раз (по крайней мере, у меня было так). Но и спорт может тупить - на днях хотел пополнить карту в приложении - выдавало ошибку. И так несколько раз, с чем было связано, так и не понял.
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