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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 74757677

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:27

clientage
спортсмены шмотками не интересуются и на машинах не ездят :D
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:42

  anis написав:clientage
спортсмены шмотками не интересуются и на машинах не ездят :D

три раза ха !
Жрут как не в себя, еще ток типа домашнюю нежирную куурочку подавай или теленка годовалого :)
шмотки им ток фирмУ подавай
ну да, а жипари им нуна ток шобы снарягу на гору завезти и сигануть оттуда на пароплане
:) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:46

clientage
именно!!
мы такие :wink:
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:41

clientage, поддерживаю! :D
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:21

З Моно на Спорт закінув 2к.
При спробі їх зняти в банкоматі ОщАДа пише "Перевищено ліміт активності "

Це Спорт не може чи ОщАД не хоче?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:27

  KVV написав:З Моно на Спорт закінув 2к. При спробі їх зняти в банкоматі ОщАДа пише "Перевищено ліміт активності " Це Спорт не може чи ОщАД не хоче?

Скорее всего ощад, т.к. он с чужих карт дает снять не более 200 грн. за раз (по крайней мере, у меня было так). Но и спорт может тупить - на днях хотел пополнить карту в приложении - выдавало ошибку. И так несколько раз, с чем было связано, так и не понял.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 20:14

Re: ОКСІ БАНК

  KVV написав:ОщАД не хоче

Ощад...меншими траншами знімайте.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:13

З Візи ПУМБа знімав по 2к/раз в ощаді декілька підходів без проблем.

А якщо розбивати на транші то вилізу за ліміт спорта 5разів/міс..... чи ні?
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:22

Re: ОКСІ БАНК

  KVV написав:А якщо розбивати на транші то вилізу за ліміт спорта 5разів/міс..... чи ні?

чи да.Спорт карт надо много :wink:
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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