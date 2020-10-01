clientage
спортсмены шмотками не интересуются и на машинах не ездят
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Додано: Чет 01 жов, 2020 12:27
clientage
спортсмены шмотками не интересуются и на машинах не ездят
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Чет 01 жов, 2020 12:42
три раза ха !
Жрут как не в себя, еще ток типа домашнюю нежирную куурочку подавай или теленка годовалого
шмотки им ток фирмУ подавай
ну да, а жипари им нуна ток шобы снарягу на гору завезти и сигануть оттуда на пароплане
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 01 жов, 2020 12:46
clientage
именно!!
мы такие
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Чет 01 жов, 2020 18:21
З Моно на Спорт закінув 2к.
При спробі їх зняти в банкоматі ОщАДа пише "Перевищено ліміт активності "
Це Спорт не може чи ОщАД не хоче?
Додано: Чет 01 жов, 2020 18:27
Скорее всего ощад, т.к. он с чужих карт дает снять не более 200 грн. за раз (по крайней мере, у меня было так). Но и спорт может тупить - на днях хотел пополнить карту в приложении - выдавало ошибку. И так несколько раз, с чем было связано, так и не понял.
Додано: Чет 01 жов, 2020 20:14
Re: ОКСІ БАНК
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:13
З Візи ПУМБа знімав по 2к/раз в ощаді декілька підходів без проблем.
А якщо розбивати на транші то вилізу за ліміт спорта 5разів/міс..... чи ні?
Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:22
Re: ОКСІ БАНК
чи да.Спорт карт надо много
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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