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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:39
Adast написав:
Заметил неприятную особенность - если покупка была в последних числах месяца и из-за этого провелась следующим месяцем, они за неё начислят кэшбек но не выплатят. Поддержка сказала что ждать следует в конце следующего месяца
У меня аналогичная ситуация получилась в этом месте.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:44
lloydbanksua написав:
У меня аналогичная ситуация получилась в этом месте.
Мне весьма не нравится что у других банков, где я пользуюсь кэшбеком, таких проблем нет. А тут ещё и как на зло я полностью лимит выбрал, буду теперь этот месяц куковать))
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Adast
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Ой+