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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75767778

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:39

  Adast написав:Заметил неприятную особенность - если покупка была в последних числах месяца и из-за этого провелась следующим месяцем, они за неё начислят кэшбек но не выплатят. Поддержка сказала что ждать следует в конце следующего месяца

У меня аналогичная ситуация получилась в этом месте.
lloydbanksua
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Повідомлень: 186
З нами з: 22.04.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:44

  lloydbanksua написав:У меня аналогичная ситуация получилась в этом месте.

Мне весьма не нравится что у других банков, где я пользуюсь кэшбеком, таких проблем нет. А тут ещё и как на зло я полностью лимит выбрал, буду теперь этот месяц куковать))
Adast
 
Повідомлень: 185
З нами з: 04.06.20
Подякував: 89 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:08

  Adast написав: Мне весьма не нравится что у других банков, где я пользуюсь кэшбеком, таких проблем нет. А тут ещё и как на зло я полностью лимит выбрал, буду теперь этот месяц куковать))

Да, согласен. К тому еще и самому нельзя выводить. Но с другой стороны 10% неплохое предложение, я тут буквально за три покупки набрал больше кешбека, чем в моно за все время)
lloydbanksua
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Повідомлень: 186
З нами з: 22.04.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:26

  lloydbanksua написав:Да, согласен. К тому еще и самому нельзя выводить. Но с другой стороны 10% неплохое предложение, я тут буквально за три покупки набрал больше кешбека, чем в моно за все время)

А говорят плохая карта! :D
rollo
 
Повідомлень: 975
З нами з: 20.10.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 92 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:41

  rollo написав:
  lloydbanksua написав:Да, согласен. К тому еще и самому нельзя выводить. Но с другой стороны 10% неплохое предложение, я тут буквально за три покупки набрал больше кешбека, чем в моно за все время)

А говорят плохая карта! :D

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Повідомлень: 34592
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1735 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:55

  rollo написав: А говорят плохая карта!

Больше не говорю))
lloydbanksua
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Повідомлень: 186
З нами з: 22.04.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:17

  Квесторе_поверніться написав:
  rollo написав:
  lloydbanksua написав:Да, согласен. К тому еще и самому нельзя выводить. Но с другой стороны 10% неплохое предложение, я тут буквально за три покупки набрал больше кешбека, чем в моно за все время)

А говорят плохая карта! :D

Для спортсменів супер...займайтесь спортом. :)

Вы, наверное, мастер спорта?
rollo
 
Повідомлень: 975
З нами з: 20.10.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 92 раз.
 
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  #<1 ... 75767778
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