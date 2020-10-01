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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:39
Adast написав:
Заметил неприятную особенность - если покупка была в последних числах месяца и из-за этого провелась следующим месяцем, они за неё начислят кэшбек но не выплатят. Поддержка сказала что ждать следует в конце следующего месяца
У меня аналогичная ситуация получилась в этом месте.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:44
lloydbanksua написав:
У меня аналогичная ситуация получилась в этом месте.
Мне весьма не нравится что у других банков, где я пользуюсь кэшбеком, таких проблем нет. А тут ещё и как на зло я полностью лимит выбрал, буду теперь этот месяц куковать))
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Adast
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:08
Adast написав:
Мне весьма не нравится что у других банков, где я пользуюсь кэшбеком, таких проблем нет. А тут ещё и как на зло я полностью лимит выбрал, буду теперь этот месяц куковать))
Да, согласен. К тому еще и самому нельзя выводить. Но с другой стороны 10% неплохое предложение, я тут буквально за три покупки набрал больше кешбека, чем в моно за все время)
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:26
lloydbanksua написав:
Да, согласен. К тому еще и самому нельзя выводить. Но с другой стороны 10% неплохое предложение, я тут буквально за три покупки набрал больше кешбека, чем в моно за все время)
А говорят плохая карта!
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rollo
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:41
rollo написав: lloydbanksua написав:
Да, согласен. К тому еще и самому нельзя выводить. Но с другой стороны 10% неплохое предложение, я тут буквально за три покупки набрал больше кешбека, чем в моно за все время)
А говорят плохая карта!
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:55
rollo написав:
А говорят плохая карта!
Больше не говорю))
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:17
Вы, наверное, мастер спорта?
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rollo
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