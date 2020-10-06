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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 жов, 2020 11:42
Квесторе_поверніться
шахматы? шашки? городки? "карманный" билиард?
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Суб 03 жов, 2020 11:59
Flamingo написав:Квесторе_поверніться
шахматы? шашки? городки? "карманный" билиард?
Litrball
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Суб 03 жов, 2020 12:23
Flamingo написав:Квесторе_поверніться
шахматы? шашки? городки? "карманный" билиард?
В області єдиноборств.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 03 жов, 2020 12:24
anis написав: Flamingo написав:Квесторе_поверніться
шахматы? шашки? городки? "карманный" билиард?
Litrball
Тут особливих успіхів не досяг.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 03 жов, 2020 21:42
lloydbanksua написав:
Если неправильно насчитывают кешбек, в итоге после обращения в поддержку исправляют, кто сталкивался?
Стикався, донараховували після звернення в підтримку але чекав місяць
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
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miltador
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Додано: Нед 04 жов, 2020 03:59
miltador написав:
Стикався, донараховували після звернення в підтримку але чекав місяць
Написал, отправил чеки и скриншоты с приложения, которые попросили. Надеюсь до конца месяца пересчитают, чтобы успели и выплатить.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 07 жов, 2020 15:09
Коллеги, подскажите - оплата в Спортмастере в Ocean Plaza проходит как спорттовары или все же одежда и обувь? Кешбек по карте будет? Если пополнить карту перед покупкой через приложение Sportbank - овердрафта не будет?
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Anadonta
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Додано: Сер 07 жов, 2020 15:12
Anadonta написав:
Коллеги, подскажите - оплата в Спортмастере в Ocean Plaza проходит как спорттовары или все же одежда и обувь? Кешбек по карте будет?
Вообще в Спортмастере платил, но не в этом магазине. Кешбэк был. Был MCC 5941.
Востаннє редагувалось ingtrans
в Сер 07 жов, 2020 15:14, всього редагувалось 1 раз.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Сер 07 жов, 2020 15:13
Anadonta написав:
оплата в Спортмастере в Ocean Plaza проходит как спорттовары или все же одежда и обувь?
покупаем пакет и проверяем.В наше время доверяй,но проверяй!
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
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Сер 07 жов, 2020 14:07
omb
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