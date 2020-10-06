|
|
|
ОКСІ БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 жов, 2020 16:31
Anadonta написав:
Коллеги, подскажите - оплата в Спортмастере в Ocean Plaza проходит как спорттовары или все же одежда и обувь? Кешбек по карте будет? Если пополнить карту перед покупкой через приложение Sportbank - овердрафта не будет?
Только сегодня делал покупку в спортмастере (не в Киеве), проходит, как спорт. Всегда пополняю карту прямо перед покупкой, с овердрафтом проблем не было (тянул спортбанком).
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 196
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|43570
|5273235
|
|
|90062
|10603809
|
|
|17232
|2407760
|
|