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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77787980

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:31

  Anadonta написав:Коллеги, подскажите - оплата в Спортмастере в Ocean Plaza проходит как спорттовары или все же одежда и обувь? Кешбек по карте будет? Если пополнить карту перед покупкой через приложение Sportbank - овердрафта не будет?

Только сегодня делал покупку в спортмастере (не в Киеве), проходит, как спорт. Всегда пополняю карту прямо перед покупкой, с овердрафтом проблем не было (тянул спортбанком).
lloydbanksua
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  #<1 ... 77787980
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