|
|
|
ОКСІ БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 жов, 2020 16:31
Anadonta написав:
Коллеги, подскажите - оплата в Спортмастере в Ocean Plaza проходит как спорттовары или все же одежда и обувь? Кешбек по карте будет? Если пополнить карту перед покупкой через приложение Sportbank - овердрафта не будет?
Только сегодня делал покупку в спортмастере (не в Киеве), проходит, как спорт. Всегда пополняю карту прямо перед покупкой, с овердрафтом проблем не было (тянул спортбанком).
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 197
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 жов, 2020 22:07
ingtrans написав: Anadonta написав:
Коллеги, подскажите - оплата в Спортмастере в Ocean Plaza проходит как спорттовары или все же одежда и обувь? Кешбек по карте будет?
Вообще в Спортмастере платил, но не в этом магазине. Кешбэк был. Был MCC 5941.
Всем спасибо за ответы!
Проверено: Спортмастер в Ocean Plaza - кешбек за покупку банк начисляет исправно.
-
Anadonta
-
-
- Повідомлень: 908
- З нами з: 25.11.12
- Подякував: 151 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast
, Slx
і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|90072
|10604946
|
|
|43582
|5274195
|
Сер 07 жов, 2020 22:04
omb
|
|17233
|2408086
|
Сер 07 жов, 2020 18:02
rollo
|