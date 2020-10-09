Только сегодня делал покупку в спортмастере (не в Киеве), проходит, как спорт. Всегда пополняю карту прямо перед покупкой, с овердрафтом проблем не было (тянул спортбанком).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 жов, 2020 16:31
Только сегодня делал покупку в спортмастере (не в Киеве), проходит, как спорт. Всегда пополняю карту прямо перед покупкой, с овердрафтом проблем не было (тянул спортбанком).
Додано: Сер 07 жов, 2020 22:07
Всем спасибо за ответы!
Проверено: Спортмастер в Ocean Plaza - кешбек за покупку банк начисляет исправно.
Додано: Суб 10 жов, 2020 01:24
В честь гороховского дают 100 грн (с фейсбука)---
По мотивам этого поста мы запустили реферальную программу «Олег» (ссылка ниже).
Каждому активировавшему карту sportbank по этой ссылке - выплатим 100 грн!
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