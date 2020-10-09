RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77787980

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:31

  Anadonta написав:Коллеги, подскажите - оплата в Спортмастере в Ocean Plaza проходит как спорттовары или все же одежда и обувь? Кешбек по карте будет? Если пополнить карту перед покупкой через приложение Sportbank - овердрафта не будет?

Только сегодня делал покупку в спортмастере (не в Киеве), проходит, как спорт. Всегда пополняю карту прямо перед покупкой, с овердрафтом проблем не было (тянул спортбанком).
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 208
З нами з: 22.04.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 22:07

  ingtrans написав:
  Anadonta написав:Коллеги, подскажите - оплата в Спортмастере в Ocean Plaza проходит как спорттовары или все же одежда и обувь? Кешбек по карте будет?

Вообще в Спортмастере платил, но не в этом магазине. Кешбэк был. Был MCC 5941.


Всем спасибо за ответы!
Проверено: Спортмастер в Ocean Plaza - кешбек за покупку банк начисляет исправно.
Anadonta
 
Повідомлень: 909
З нами з: 25.11.12
Подякував: 151 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 01:24

В честь гороховского дают 100 грн (с фейсбука)---
По мотивам этого поста мы запустили реферальную программу «Олег» (ссылка ниже).
Каждому активировавшему карту sportbank по этой ссылке - выплатим 100 грн!
https://sportbank.com.ua/promo/?utm_source=oleg&r=1
demichh
 
Повідомлень: 2420
З нами з: 09.12.10
Подякував: 125 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 08:30

В спортбанку, до речі, крім кешбечних МСС є ще список виключень по яким також нараховують кешбек: https://sportbank.com.ua/MCC
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 247
З нами з: 08.01.20
Подякував: 35 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 08:39

  miltador написав:В спортбанку, до речі, крім кешбечних МСС є ще список виключень по яким також нараховують кешбек: https://sportbank.com.ua/MCC

В этом списке есть магазин, в котором я сделал покупку. Сначала насчитали 10%, как и должно быть. Потом, когда прошла проводка, пересчитали по 5%. Вот вам и исключения.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 208
З нами з: 22.04.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 08:46

  lloydbanksua написав:
  miltador написав:В спортбанку, до речі, крім кешбечних МСС є ще список виключень по яким також нараховують кешбек: https://sportbank.com.ua/MCC

В этом списке есть магазин, в котором я сделал покупку. Сначала насчитали 10%, как и должно быть. Потом, когда прошла проводка, пересчитали по 5%. Вот вам и исключения.

Хм, покупка в цьому місяці? Схоже що перерахували як покупку в категорії "Одяг і взуття".
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 247
З нами з: 08.01.20
Подякував: 35 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 08:53

  miltador написав: Хм, покупка в цьому місяці? Схоже що перерахували як покупку в категорії "Одяг і взуття".

Покупал 30.09, провелось уже в октябре. Поэтому посчиталось "Одежда и обувь". Написал в поддержку, пусть пересчитывают. В другом магазине одежды вообще показало "Продукты и супермаркеты"))
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 208
З нами з: 22.04.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 77787980
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1724, 1725, 1726
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
17254 2411264
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 жов, 2020 09:04
Порт
Идея Банк 1 ... 1869, 1870, 1871
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18705 2626612
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 жов, 2020 07:38
Ой+
Альфа-Банк 1 ... 9012, 9013, 9014
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
90135 10612881
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 жов, 2020 06:45
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17255)
10.10.2020 09:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.