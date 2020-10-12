RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 16:31

  Anadonta написав:Коллеги, подскажите - оплата в Спортмастере в Ocean Plaza проходит как спорттовары или все же одежда и обувь? Кешбек по карте будет? Если пополнить карту перед покупкой через приложение Sportbank - овердрафта не будет?

Только сегодня делал покупку в спортмастере (не в Киеве), проходит, как спорт. Всегда пополняю карту прямо перед покупкой, с овердрафтом проблем не было (тянул спортбанком).
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 216
З нами з: 22.04.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 22:07

  ingtrans написав:
  Anadonta написав:Коллеги, подскажите - оплата в Спортмастере в Ocean Plaza проходит как спорттовары или все же одежда и обувь? Кешбек по карте будет?

Вообще в Спортмастере платил, но не в этом магазине. Кешбэк был. Был MCC 5941.


Всем спасибо за ответы!
Проверено: Спортмастер в Ocean Plaza - кешбек за покупку банк начисляет исправно.
Anadonta
 
Повідомлень: 909
З нами з: 25.11.12
Подякував: 151 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 01:24

В честь гороховского дают 100 грн (с фейсбука)---
По мотивам этого поста мы запустили реферальную программу «Олег» (ссылка ниже).
Каждому активировавшему карту sportbank по этой ссылке - выплатим 100 грн!
https://sportbank.com.ua/promo/?utm_source=oleg&r=1
demichh
 
Повідомлень: 2420
З нами з: 09.12.10
Подякував: 125 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 08:30

В спортбанку, до речі, крім кешбечних МСС є ще список виключень по яким також нараховують кешбек: https://sportbank.com.ua/MCC
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 255
З нами з: 08.01.20
Подякував: 37 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 08:39

  miltador написав:В спортбанку, до речі, крім кешбечних МСС є ще список виключень по яким також нараховують кешбек: https://sportbank.com.ua/MCC

В этом списке есть магазин, в котором я сделал покупку. Сначала насчитали 10%, как и должно быть. Потом, когда прошла проводка, пересчитали по 5%. Вот вам и исключения.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 216
З нами з: 22.04.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 08:46

  lloydbanksua написав:
  miltador написав:В спортбанку, до речі, крім кешбечних МСС є ще список виключень по яким також нараховують кешбек: https://sportbank.com.ua/MCC

В этом списке есть магазин, в котором я сделал покупку. Сначала насчитали 10%, как и должно быть. Потом, когда прошла проводка, пересчитали по 5%. Вот вам и исключения.

Хм, покупка в цьому місяці? Схоже що перерахували як покупку в категорії "Одяг і взуття".
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 255
З нами з: 08.01.20
Подякував: 37 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 08:53

  miltador написав: Хм, покупка в цьому місяці? Схоже що перерахували як покупку в категорії "Одяг і взуття".

Покупал 30.09, провелось уже в октябре. Поэтому посчиталось "Одежда и обувь". Написал в поддержку, пусть пересчитывают. В другом магазине одежды вообще показало "Продукты и супермаркеты"))
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 216
З нами з: 22.04.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 09:41

  lloydbanksua написав:Покупал 30.09, провелось уже в октябре. Поэтому посчиталось "Одежда и обувь". Написал в поддержку, пусть пересчитывают. В другом магазине одежды вообще показало "Продукты и супермаркеты"))

Это что же, покупки в магазинах спортивной одежды они в этом месяце как 5% считают?
Adast
 
Повідомлень: 192
З нами з: 04.06.20
Подякував: 96 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 09:48

  Adast написав: Это что же, покупки в магазинах спортивной одежды они в этом месяце как 5% считают?

Не везде. Делал покупку в спортмастере - посчитали 10%, как и должно быть.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 216
З нами з: 22.04.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:15

Re: ОКСІ БАНК

Відкрив карту ліміту не дали. Вони до привату прив"язані? Бо Альфа дає 200К
І що мені дебетка дає?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
Ethereum
 
Повідомлень: 1348
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 78798081>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, ГеннадийUA і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4362, 4363, 4364
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
43634 5282924
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 жов, 2020 14:04
omb
Альфа-Банк 1 ... 9015, 9016, 9017
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
90168 10620319
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 жов, 2020 13:46
Кочевник
Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 1 ... 201, 202, 203
Anonymous » Вів 01 лют, 2005 16:35
2024 636471
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 жов, 2020 13:09
ol_zy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8878)
13.10.2020 14:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.