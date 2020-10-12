ОКСІ БАНК
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Додано: Сер 07 жов, 2020 16:31
Anadonta написав:
Коллеги, подскажите - оплата в Спортмастере в Ocean Plaza проходит как спорттовары или все же одежда и обувь? Кешбек по карте будет? Если пополнить карту перед покупкой через приложение Sportbank - овердрафта не будет?
Только сегодня делал покупку в спортмастере (не в Киеве), проходит, как спорт. Всегда пополняю карту прямо перед покупкой, с овердрафтом проблем не было (тянул спортбанком).
lloydbanksua
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Додано: Сер 07 жов, 2020 22:07
ingtrans написав: Anadonta написав:
Коллеги, подскажите - оплата в Спортмастере в Ocean Plaza проходит как спорттовары или все же одежда и обувь? Кешбек по карте будет?
Вообще в Спортмастере платил, но не в этом магазине. Кешбэк был. Был MCC 5941.
Всем спасибо за ответы!
Проверено: Спортмастер в Ocean Plaza - кешбек за покупку банк начисляет исправно.
Anadonta
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Додано: Суб 10 жов, 2020 01:24
В честь гороховского дают 100 грн (с фейсбука)---
По мотивам этого поста мы запустили реферальную программу «Олег» (ссылка ниже).
Каждому активировавшему карту sportbank по этой ссылке - выплатим 100 грн!
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demichh
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Додано: Суб 10 жов, 2020 08:30
В спортбанку, до речі, крім кешбечних МСС є ще список виключень по яким також нараховують кешбек:
https://sportbank.com.ua/MCC
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ ( 50/ 100 грн дебетова\ кредитна) sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
miltador
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Додано: Суб 10 жов, 2020 08:39
miltador написав:
В спортбанку, до речі, крім кешбечних МСС є ще список виключень по яким також нараховують кешбек: https://sportbank.com.ua/MCC
В этом списке есть магазин, в котором я сделал покупку. Сначала насчитали 10%, как и должно быть. Потом, когда прошла проводка, пересчитали по 5%. Вот вам и исключения.
lloydbanksua
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Додано: Суб 10 жов, 2020 08:46
lloydbanksua написав: miltador написав:
В спортбанку, до речі, крім кешбечних МСС є ще список виключень по яким також нараховують кешбек:
https://sportbank.com.ua/MCC
В этом списке есть магазин, в котором я сделал покупку. Сначала насчитали 10%, как и должно быть. Потом, когда прошла проводка, пересчитали по 5%. Вот вам и исключения.
Хм, покупка в цьому місяці? Схоже що перерахували як покупку в категорії "Одяг і взуття".
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ ( 50/ 100 грн дебетова\ кредитна) sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
miltador
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Додано: Суб 10 жов, 2020 08:53
miltador написав:
Хм, покупка в цьому місяці? Схоже що перерахували як покупку в категорії "Одяг і взуття".
Покупал 30.09, провелось уже в октябре. Поэтому посчиталось "Одежда и обувь". Написал в поддержку, пусть пересчитывают. В другом магазине одежды вообще показало "Продукты и супермаркеты"))
lloydbanksua
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Додано: Суб 10 жов, 2020 09:41
lloydbanksua написав:
Покупал 30.09, провелось уже в октябре. Поэтому посчиталось "Одежда и обувь". Написал в поддержку, пусть пересчитывают. В другом магазине одежды вообще показало "Продукты и супермаркеты"))
Это что же, покупки в магазинах спортивной одежды они в этом месяце как 5% считают?
Adast
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Додано: Суб 10 жов, 2020 09:48
Adast написав:
Это что же, покупки в магазинах спортивной одежды они в этом месяце как 5% считают?
Не везде. Делал покупку в спортмастере - посчитали 10%, как и должно быть.
lloydbanksua
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Додано: Вів 13 жов, 2020 13:15
Відкрив карту ліміту не дали. Вони до привату прив"язані? Бо Альфа дає 200К
І що мені дебетка дає?
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