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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:19

Re: ОКСІ БАНК

  Ethereum написав:Відкрив карту ліміту не дали. Вони до привату прив"язані? Бо Альфа дає 200К

А разве все должны давать?
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:30

  Ethereum написав:Бо Альфа дає 200К

Може тому й не дали? :-)

  Ethereum написав:І що мені дебетка дає?

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miltador
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:32

  miltador написав:Може тому й не дали?

А кто об этом знает? Альфа почти ни по кому не передаёт информацию в БКИ.
Vorlon
 
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