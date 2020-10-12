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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 жов, 2020 13:19
Ethereum написав:
Відкрив карту ліміту не дали. Вони до привату прив"язані? Бо Альфа дає 200К
А разве все должны давать?
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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Додано: Вів 13 жов, 2020 13:30
Ethereum написав:
Бо Альфа дає 200К
Може тому й не дали?
Ethereum написав:
І що мені дебетка дає?
Кешбек як за свої так і за кредитні однакові відсотки.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
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Додано: Вів 13 жов, 2020 13:32
miltador написав:
Може тому й не дали?
А кто об этом знает? Альфа почти ни по кому не передаёт информацию в БКИ.
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