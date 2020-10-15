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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:19

Re: ОКСІ БАНК

  Ethereum написав:Відкрив карту ліміту не дали. Вони до привату прив"язані? Бо Альфа дає 200К

А разве все должны давать?
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:30

  Ethereum написав:Бо Альфа дає 200К

Може тому й не дали? :-)

  Ethereum написав:І що мені дебетка дає?

Кешбек як за свої так і за кредитні однакові відсотки.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 13:32

  miltador написав:Може тому й не дали?

А кто об этом знает? Альфа почти ни по кому не передаёт информацию в БКИ.
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:47

  miltador написав:
  Ethereum написав:Бо Альфа дає 200К

Може тому й не дали? :-)

  Ethereum написав:І що мені дебетка дає?

Кешбек як за свої так і за кредитні однакові відсотки.


Круто! 10% на які МСС? Є списки?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 17:56

Re: ОКСІ БАНК

  Ethereum написав:Круто! 10% на які МСС? Є списки?

  anis написав:спорт товары и одежды MCC 5655.5940.5941
спорт клубы секции студии MCC 7911.7941.7992.7997
боулинг бильярд mcc 7932.7933

И дополнительно в этом месяце:
Авто и АЗС - 1%
Одежда и обувь - 5%
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 18:02

  Ethereum написав:Круто! 10% на які МСС? Є списки?

Зображення

+ мерчанти з цього списку але в цьому місяці по ним може бути й 5% кешбек тому що на цей місяць є окрема категорія "Одяг і взуття".
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 19:56

Re: ОКСІ БАНК

Дякую всім за таку інфу докладну. А з Універсальної може сюди можна перекидати без комісу?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 20:10

  Ethereum написав:Дякую всім за таку інфу докладну. А з Універсальної може сюди можна перекидати без комісу?

Напряму не можна.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:05

  miltador написав:
  Ethereum написав:Дякую всім за таку інфу докладну. А з Універсальної може сюди можна перекидати без комісу?

Напряму не можна.

Чому ні? Запроста - платежем у П24. Така сама стежка, я і на ПУМБу чи Конкорд. Але не кредитні.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:26

  klug написав:
  miltador написав:
  Ethereum написав:Дякую всім за таку інфу докладну. А з Універсальної може сюди можна перекидати без комісу?

Напряму не можна.

Чому ні? Запроста - платежем у П24. Така сама стежка, я і на ПУМБу чи Конкорд. Але не кредитні.


Карта супер! Рекомендую всім. Краще за моно однозначно- 0% зняття!
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
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