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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 жов, 2020 02:11
Ethereum написав:
Карта супер! Рекомендую всім. Краще за моно однозначно- 0% зняття!
Вони одне одного доповнюють, але аж ніяк не заміняють.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 07:26
Ethereum написав:
Краще за моно однозначно- 0% зняття!
Причем только 5 раз в месяц. А за 5 раз сколько можно снять? 5000 грн? Мне-то лично и 5000 грн в месяц налички не нужно, но если сравнивать эти карты исключительно по снятию на личных, то 5000 грн - это не то преимущество, которое я бы вкладывал в слово "однозначно".
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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