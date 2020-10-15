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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
42%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 02:11

  Ethereum написав:Карта супер! Рекомендую всім. Краще за моно однозначно- 0% зняття!

Вони одне одного доповнюють, але аж ніяк не заміняють.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 07:26

Re: ОКСІ БАНК

  Ethereum написав:Краще за моно однозначно- 0% зняття!

Причем только 5 раз в месяц. А за 5 раз сколько можно снять? 5000 грн? Мне-то лично и 5000 грн в месяц налички не нужно, но если сравнивать эти карты исключительно по снятию на личных, то 5000 грн - это не то преимущество, которое я бы вкладывал в слово "однозначно".
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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  #<1 ... 79808182
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