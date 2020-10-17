Вони одне одного доповнюють, але аж ніяк не заміняють.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 жов, 2020 02:11
Вони одне одного доповнюють, але аж ніяк не заміняють.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 07:26
Re: ОКСІ БАНК
Причем только 5 раз в месяц. А за 5 раз сколько можно снять? 5000 грн? Мне-то лично и 5000 грн в месяц налички не нужно, но если сравнивать эти карты исключительно по снятию на личных, то 5000 грн - это не то преимущество, которое я бы вкладывал в слово "однозначно".
Додано: Нед 18 жов, 2020 00:24
Ну так, але можна перекинути куди хочеш,на Платину і немає проблеми ,як з іншими.
А як щодо моніторингу? При поповненні постіному по 5000 з інших ресурсів сильно чіпляються?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Додано: Нед 18 жов, 2020 15:36
ingtrans
Почему только 5000? Через банкомат снимал 30000 грн в месяц свободно. А через кассу Окси банка 50 тыс без комиссии в месяц!
Получи бонус при оформлении:
Todobank (+50 грн): https://todobankref.page.link/Ti8D monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/XNms Sportbank (+55 грн): https://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl Минфин "Бонус к депозиту" (+50 грн): Y9Z2SYA
Додано: Нед 18 жов, 2020 15:44
Re: ОКСІ БАНК
В чужих банкоматах по Mastercard в основном 1000 грн за раз, а снятие бесплатно только 5 раз в месяц, а дальше по 10 грн за операцию. Отделений у ОКСИ банка раз, два и обчелся, а в отделениях других банков комиссия 2%.
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