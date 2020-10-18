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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 жов, 2020 02:11
Ethereum написав:
Карта супер! Рекомендую всім. Краще за моно однозначно- 0% зняття!
Вони одне одного доповнюють, але аж ніяк не заміняють.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 07:26
Ethereum написав:
Краще за моно однозначно- 0% зняття!
Причем только 5 раз в месяц. А за 5 раз сколько можно снять? 5000 грн? Мне-то лично и 5000 грн в месяц налички не нужно, но если сравнивать эти карты исключительно по снятию на личных, то 5000 грн - это не то преимущество, которое я бы вкладывал в слово "однозначно".
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Нед 18 жов, 2020 00:24
klug написав: Ethereum написав:
Карта супер! Рекомендую всім. Краще за моно однозначно- 0% зняття!
Вони одне одного доповнюють, але аж ніяк не заміняють.
Ну так, але можна перекинути куди хочеш,на Платину і немає проблеми ,як з іншими.
А як щодо моніторингу? При поповненні постіному по 5000 з інших ресурсів сильно чіпляються?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
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Додано: Нед 18 жов, 2020 15:36
ingtrans
Почему только 5000? Через банкомат снимал 30000 грн в месяц свободно. А через кассу Окси банка 50 тыс без комиссии в месяц!
Получи бонус при оформлении:
Todobank (+50 грн): https://todobankref.page.link/Ti8D monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/XNms Sportbank (+55 грн): https://sportbank.com.ua/promo/?ref=iA9nfSl Минфин "Бонус к депозиту" (+50 грн): Y9Z2SYA
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югин
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Додано: Нед 18 жов, 2020 15:44
югин написав:
ingtrans
Почему только 5000? Через банкомат снимал 30000 грн в месяц свободно. А через кассу Окси банка 50 тыс без комиссии в месяц!
В чужих банкоматах по Mastercard в основном 1000 грн за раз, а снятие бесплатно только 5 раз в месяц, а дальше по 10 грн за операцию. Отделений у ОКСИ банка раз, два и обчелся, а в отделениях других банков комиссия 2%.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Нед 18 жов, 2020 16:31
ingtrans написав: югин написав:
ingtrans
Почему только 5000? Через банкомат снимал 30000 грн в месяц свободно. А через кассу Окси банка 50 тыс без комиссии в месяц!
В чужих банкоматах по Mastercard в основном 1000 грн за раз, а снятие бесплатно только 5 раз в месяц, а дальше по 10 грн за операцию. Отделений у ОКСИ банка раз, два и обчелся, а в отделениях других банков комиссия 2%.
В наших краях в банки чотири каси.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 18 жов, 2020 16:39
Квесторе_поверніться написав:
В наших краях в банки чотири каси.
И на все остальные края тоже 4 отделения. Причем 2 из них тоже в западной части Украины, а на всю восточную часть Украины аж одно отделение. Вот поэтому для обналичивания Sportbank подходит только для ограниченной части его клиентов. Тогда уж в перспективе лучше для обналичивания будет пока еще только начинающий izibank. Там хотя бы отделений ТАСа много по всей Украине.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Нед 18 жов, 2020 19:49
ingtrans написав:
В чужих банкоматах по Mastercard в основном 1000 грн за раз
Найбільша в Україні мережа банкоматів видає 2к, якщо добре попросити. Тому можна сказати, що безкоштовна 10-ка. А от як безкоштовно зняти 30к у чужих банкоматах - це вже цікаво.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Пон 19 жов, 2020 07:26
klug написав: ingtrans написав:
В чужих банкоматах по Mastercard в основном 1000 грн за раз
Найбільша в Україні мережа банкоматів видає 2к, якщо добре попросити. Тому можна сказати, що безкоштовна 10-ка...
Она по 2000 выдает только с визы. А тут мастер. А с него максимум 1000 за раз. Поэтому все правильно 5*1000=5000
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Нед 18 жов, 2020 20:04
ol_zy
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