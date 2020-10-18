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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 жов, 2020 13:57
Ethereum написав:
При поповненні постіному по 5000 з інших ресурсів сильно чіпляються?
Как только пересечете 150т за год, так сразу и цепляются
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
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Пон 19 жов, 2020 12:33
omb