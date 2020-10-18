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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80818283

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
46%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 13:57

  Ethereum написав:При поповненні постіному по 5000 з інших ресурсів сильно чіпляються?


Как только пересечете 150т за год, так сразу и цепляются :mrgreen:
an0nym
 
Повідомлень: 38
З нами з: 11.06.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 80818283
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