|
|
|
ОКСІ БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 жов, 2020 13:57
Ethereum написав:
При поповненні постіному по 5000 з інших ресурсів сильно чіпляються?
Как только пересечете 150т за год, так сразу и цепляются
-
an0nym
-
-
- Повідомлень: 38
- З нами з: 11.06.19
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:16
Господа, у кого то слетел грейс? Еще недавно показывало в приложении до конца ноября, а щас пишет до конца октября.
Списания все были этим месяцем 1 числа.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
-
DENVER_S
-
-
- Повідомлень: 4532
- З нами з: 05.04.11
- Подякував: 705 раз.
- Подякували: 549 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:30
DENVER_S написав:
Господа, у кого то слетел грейс? Еще недавно показывало в приложении до конца ноября, а щас пишет до конца октября.
Списания все были этим месяцем 1 числа.
До 25.10 пишет
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1752
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 638 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17358
|2426697
|
П'ят 23 жов, 2020 13:50
kreuz
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|18769
|2635413
|
|
|90415
|10654529
|
П'ят 23 жов, 2020 13:09
Menwyy
|