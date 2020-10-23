Как только пересечете 150т за год, так сразу и цепляются
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 жов, 2020 13:57
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:16
Re: ОКСІ БАНК
Господа, у кого то слетел грейс? Еще недавно показывало в приложении до конца ноября, а щас пишет до конца октября.
Списания все были этим месяцем 1 числа.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:30
Додано: Суб 24 жов, 2020 18:42
150К в рік? Це ж копійки. Думаю більше в рік.
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