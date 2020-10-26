|
|
|
ОКСІ БАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 жов, 2020 12:57
Ethereum написав:
При поповненні постіному по 5000 з інших ресурсів сильно чіпляються?
Как только пересечете 150т за год, так сразу и цепляются
-
an0nym
-
-
- Повідомлень: 39
- З нами з: 11.06.19
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:16
Господа, у кого то слетел грейс? Еще недавно показывало в приложении до конца ноября, а щас пишет до конца октября.
Списания все были этим месяцем 1 числа.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
-
DENVER_S
-
-
- Повідомлень: 4532
- З нами з: 05.04.11
- Подякував: 705 раз.
- Подякували: 549 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:30
DENVER_S написав:
Господа, у кого то слетел грейс? Еще недавно показывало в приложении до конца ноября, а щас пишет до конца октября.
Списания все были этим месяцем 1 числа.
До 25.10 пишет
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1753
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 638 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 жов, 2020 17:42
an0nym написав: Ethereum написав:
При поповненні постіному по 5000 з інших ресурсів сильно чіпляються?
Как только пересечете 150т за год, так сразу и цепляются
150К в рік? Це ж копійки. Думаю більше в рік.
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 1371
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 27 жов, 2020 03:37
Ethereum
А я не думаю - я констатирую
-
an0nym
-
-
- Повідомлень: 39
- З нами з: 11.06.19
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 07:14
an0nym написав:Ethereum
А я не думаю - я констатирую
Я вже за 2 міс. перекинув 200К. Пока тихо
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 1371
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|90463
|10663625
|
|
|43826
|5312159
|
Пон 26 жов, 2020 23:10
omb
|
|17381
|2431070
|
Пон 26 жов, 2020 23:09
omb
|