Как только пересечете 150т за год, так сразу и цепляются
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 жов, 2020 12:57
Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:16
Re: ОКСІ БАНК
Господа, у кого то слетел грейс? Еще недавно показывало в приложении до конца ноября, а щас пишет до конца октября.
Списания все были этим месяцем 1 числа.
Органiзатор Програми не зобов’язаний діяти відповідно до будь-якого кодексу корпоративної етики або згідно з будь-яким обов’язковим методом вирішення суперечок ©
Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:30
Додано: Суб 24 жов, 2020 17:42
150К в рік? Це ж копійки. Думаю більше в рік.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 07:14
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Додано: Чет 29 жов, 2020 11:11
Re: ОКСІ БАНК
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:41
unknownurl, нее, не хватило эХрану шобы таки рассмотреть ваш опус
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:41
Re: ОКСІ БАНК
Коллеги, 31 октября (в субботу) можно пополнить долг по кредитке приложением Спортбанка или проводка не пройдёт и будет залёт?
Додано: Чет 29 жов, 2020 11:44
Ооой залёт будет
Они любой р2р (свой/чужой) проводят на сл. опердн
Седня последний дн. для р2р, ну или СЭПом завтра еще успеете
... делайте хоть что-нибудь!
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