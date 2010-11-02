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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:07
Розділять кишмиші на силові та кардіо?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 29 жов, 2020 21:28
Обновилось приложение Спортбанка и появилась кнопка повышения кредитного лимита. Сегодня поднял немного лимит и себе и жене.
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Andrew75
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:27
Andrew75 написав:
Обновилось приложение Спортбанка и появилась кнопка повышения кредитного лимита. Сегодня поднял немного лимит и себе и жене.
Пьют кофе второй день и думают.
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rollo
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:38
rollo написав: Andrew75 написав:
Обновилось приложение Спортбанка и появилась кнопка повышения кредитного лимита. Сегодня поднял немного лимит и себе и жене.
Пьют кофе второй день и думают.
У меня только 1 день пили кофе. К вечеру напились и мне налили.
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Andrew75
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