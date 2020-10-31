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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:07
Розділять кишмиші на силові та кардіо?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 29 жов, 2020 21:28
Обновилось приложение Спортбанка и появилась кнопка повышения кредитного лимита. Сегодня поднял немного лимит и себе и жене.
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Andrew75
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:27
Andrew75 написав:
Обновилось приложение Спортбанка и появилась кнопка повышения кредитного лимита. Сегодня поднял немного лимит и себе и жене.
Пьют кофе второй день и думают.
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rollo
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:38
rollo написав: Andrew75 написав:
Обновилось приложение Спортбанка и появилась кнопка повышения кредитного лимита. Сегодня поднял немного лимит и себе и жене.
Пьют кофе второй день и думают.
У меня только 1 день пили кофе. К вечеру напились и мне налили.
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Andrew75
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Додано: Нед 01 лис, 2020 09:02
У всех вчера пришел кешбек? Баланс карты изменился, но в выписке нет и сумма кешбека осталась в разделе бонусы. Глюк приложения?
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lloydbanksua
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Додано: Нед 01 лис, 2020 09:57
lloydbanksua написав:
У всех вчера пришел кешбек? Баланс карты изменился, но в выписке нет и сумма кешбека осталась в разделе бонусы. Глюк приложения?
У меня та же фигня.
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Adast
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Яша
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