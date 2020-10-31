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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
46%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 12:13

  unknownurl написав:

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За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:07

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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:28

Re: ОКСІ БАНК

Обновилось приложение Спортбанка и появилась кнопка повышения кредитного лимита. Сегодня поднял немного лимит и себе и жене.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:27

  Andrew75 написав:Обновилось приложение Спортбанка и появилась кнопка повышения кредитного лимита. Сегодня поднял немного лимит и себе и жене.

Пьют кофе второй день и думают.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:38

  rollo написав:
  Andrew75 написав:Обновилось приложение Спортбанка и появилась кнопка повышения кредитного лимита. Сегодня поднял немного лимит и себе и жене.

Пьют кофе второй день и думают.

У меня только 1 день пили кофе. К вечеру напились и мне налили. :)
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 09:02

У всех вчера пришел кешбек? Баланс карты изменился, но в выписке нет и сумма кешбека осталась в разделе бонусы. Глюк приложения?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 09:57

  lloydbanksua написав:У всех вчера пришел кешбек? Баланс карты изменился, но в выписке нет и сумма кешбека осталась в разделе бонусы. Глюк приложения?

У меня та же фигня.
Adast
 
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