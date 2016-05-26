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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Чет 29 жов, 2020 13:07
Розділять кишмиші на силові та кардіо?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 29 жов, 2020 21:28
Обновилось приложение Спортбанка и появилась кнопка повышения кредитного лимита. Сегодня поднял немного лимит и себе и жене.
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Andrew75
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:27
Andrew75 написав:
Обновилось приложение Спортбанка и появилась кнопка повышения кредитного лимита. Сегодня поднял немного лимит и себе и жене.
Пьют кофе второй день и думают.
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rollo
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:38
rollo написав: Andrew75 написав:
Обновилось приложение Спортбанка и появилась кнопка повышения кредитного лимита. Сегодня поднял немного лимит и себе и жене.
Пьют кофе второй день и думают.
У меня только 1 день пили кофе. К вечеру напились и мне налили.
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Andrew75
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Додано: Нед 01 лис, 2020 09:02
У всех вчера пришел кешбек? Баланс карты изменился, но в выписке нет и сумма кешбека осталась в разделе бонусы. Глюк приложения?
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lloydbanksua
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Додано: Нед 01 лис, 2020 09:57
lloydbanksua написав:
У всех вчера пришел кешбек? Баланс карты изменился, но в выписке нет и сумма кешбека осталась в разделе бонусы. Глюк приложения?
У меня та же фигня.
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Adast
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Додано: Нед 01 лис, 2020 10:50
В листопаді спортбанк дає додаткові категорії кешбеку:
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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miltador
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Додано: Нед 01 лис, 2020 12:07
lloydbanksua написав:
У всех вчера пришел кешбек? Баланс карты изменился, но в выписке нет и сумма кешбека осталась в разделе бонусы. Глюк приложения?
Аналогичная ситуацич.Вероятно глюк.Я его уже и вывел
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посетитель
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Додано: Нед 01 лис, 2020 14:53
посетитель написав:
Аналогичная ситуацич.Вероятно глюк.Я его уже и вывел .
Написал в поддержку - сказали теперь не будет отображаться в выписке - сразу на счет. Так что не баг, а фича :D
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lloydbanksua
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