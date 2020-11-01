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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 21:01
miltador
Вот только что это за "техника" и чем она от категории "магазины электроники" ПУМБа отличается интересно.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
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Додано: Нед 01 лис, 2020 22:07
lloydbanksua написав: посетитель написав:
Аналогичная ситуацич.Вероятно глюк.Я его уже и вывел .
Написал в поддержку - сказали теперь не будет отображаться в выписке - сразу на счет. Так что не баг, а фича
ну такая себе фича.Кинули все в кучу вместе с процентами.Меня вообще настораживает когда что то на карточке появляется/исчезает непонятно откуда/куда.Сиди гадай.Да и не всегда остаток на карточке помнить можно.
Да и бонусы до сих пор висят.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 22:19
ukrprom2014 написав:miltador
Вот только что это за "техника" и чем она от категории "магазины электроники" ПУМБа отличается интересно.
МСС коди перелічені, можна порівняти.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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Додано: Пон 02 лис, 2020 01:39
посетитель написав:
ну такая себе фича.Кинули все в кучу вместе с процентами.Меня вообще настораживает когда что то на карточке появляется/исчезает непонятно откуда/куда.Сиди гадай.Да и не всегда остаток на карточке помнить можно. Да и бонусы до сих пор висят.
В том то и дело, что все было нормально, а в итоге сделали непонятно что.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 14:07
Так что, теперь кэшбек будут сразу кидать на счёт или как?))
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