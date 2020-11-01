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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 82838485

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
46%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:01

miltador
Вот только что это за "техника" и чем она от категории "магазины электроники" ПУМБа отличается интересно.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
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  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:07

  lloydbanksua написав:
  посетитель написав: Аналогичная ситуацич.Вероятно глюк.Я его уже и вывел .

Написал в поддержку - сказали теперь не будет отображаться в выписке - сразу на счет. Так что не баг, а фича :D
ну такая себе фича.Кинули все в кучу вместе с процентами.Меня вообще настораживает когда что то на карточке появляется/исчезает непонятно откуда/куда.Сиди гадай.Да и не всегда остаток на карточке помнить можно.

Да и бонусы до сих пор висят.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:19

  ukrprom2014 написав:miltador
Вот только что это за "техника" и чем она от категории "магазины электроники" ПУМБа отличается интересно.

МСС коди перелічені, можна порівняти.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 01:39

  посетитель написав:ну такая себе фича.Кинули все в кучу вместе с процентами.Меня вообще настораживает когда что то на карточке появляется/исчезает непонятно откуда/куда.Сиди гадай.Да и не всегда остаток на карточке помнить можно. Да и бонусы до сих пор висят.

В том то и дело, что все было нормально, а в итоге сделали непонятно что.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 14:07

Так что, теперь кэшбек будут сразу кидать на счёт или как?))
Adast
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:24

  Adast написав:Так что, теперь кэшбек будут сразу кидать на счёт или как?))

Именно так. А сам кешбек так и не обнулился))
lloydbanksua
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Повідомлень: 277
З нами з: 22.04.20
Подякував: 7 раз.
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