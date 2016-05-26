посетитель написав: Аналогичная ситуацич.Вероятно глюк.Я его уже и вывел .
Написал в поддержку - сказали теперь не будет отображаться в выписке - сразу на счет. Так что не баг, а фича
ну такая себе фича.Кинули все в кучу вместе с процентами.Меня вообще настораживает когда что то на карточке появляется/исчезает непонятно откуда/куда.Сиди гадай.Да и не всегда остаток на карточке помнить можно.
посетитель написав:ну такая себе фича.Кинули все в кучу вместе с процентами.Меня вообще настораживает когда что то на карточке появляется/исчезает непонятно откуда/куда.Сиди гадай.Да и не всегда остаток на карточке помнить можно. Да и бонусы до сих пор висят.
В том то и дело, что все было нормально, а в итоге сделали непонятно что.
В декабре sportbank запускает карты второго нашего партнера - ТАСКОМБАНК!
Это качественный рывок для проекта, ТАСКОМБАНК является системно важным банком по классификации НБУ, входит в ТОП-20 банков Украины по активам и имеет широкую экспертизу в розничном банкинге.
Проект интеграции со вторым банком не мог быть простым по определению и это то, чем команда активно занималась последние пол года. По сути мы реализовали второй мобильный банк на рынке под брендом sportbank!
В ближайшее время вернемся к обещанным продуктам и продолжим радовать наших клиентов новостями!
Мы продолжаем сотрудничество с нашим партнером ОКСИ БАНКОМ и для существующих клиентов ничего не меняется.
Формат мультибанка означает для sportbank дополнительную устойчивость и бОльший аппетит к росту!