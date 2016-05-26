есть моно-Банк, а теперь будет мульти-Банк... и кругом СЛТ
а изи- и тас2Ю вааще дето сбоку-припеку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 11:23
Все будет СЛТ!
есть моно-Банк, а теперь будет мульти-Банк... и кругом СЛТ
а изи- и тас2Ю вааще дето сбоку-припеку
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 03 лис, 2020 11:35
А что это вообще даёт, окромя дополнительных проблем с процессингом?)
Или это они так красиво мигрируют с Окси на Тасю?)
Додано: Вів 03 лис, 2020 11:42
Предвкушаю що кредитні ліміти тепер так просто не будуть давати, ТАСя жлоб жеж
Підтримую, давно пора вже. Тут останніх сторінок 50 про спортбанк і мова, а не про ОКСІ.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 11:51
Ну процессинг у Таси один из лучших
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 03 лис, 2020 12:08
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