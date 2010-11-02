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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 11:23
Vorlon написав:
Формат мультибанка...
есть моно-Банк, а теперь будет мульти-Банк... и кругом СЛТ
а изи- и тас2Ю вааще дето сбоку-припеку
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 03 лис, 2020 11:35
А что это вообще даёт, окромя дополнительных проблем с процессингом?)
Или это они так красиво мигрируют с Окси на Тасю?)
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Adast
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Додано: Вів 03 лис, 2020 11:51
Adast написав:
А что это вообще даёт, окромя дополнительных проблем с процессингом?)
Или это они так красиво мигрируют с Окси на Тасю?)
Ну процессинг у Таси один из лучших
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 03 лис, 2020 12:08
clientage написав:
Ну процессинг у Таси один из лучших
Я в этом не сомневаюсь, у меня скорее вызывает сомнения то, что их приложуха будет одинаково хорошо поддерживать два разных процессинга)
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Adast
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Додано: Вів 03 лис, 2020 12:10
Adast написав: clientage написав:
Ну процессинг у Таси один из лучших
Я в этом не сомневаюсь, у меня скорее вызывает сомнения то, что их приложуха будет одинаково хорошо поддерживать два разных процессинга)
Думаю можно заказывать 2ю карту, от Таси. Рыжая с синей полосой будет?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 03 лис, 2020 12:24
clientage написав: Adast написав: clientage написав:
Ну процессинг у Таси один из лучших
Я в этом не сомневаюсь, у меня скорее вызывает сомнения то, что их приложуха будет одинаково хорошо поддерживать два разных процессинга)
Думаю можно заказывать 2ю карту, от Таси. Рыжая с синей полосой будет?
Так в грудні року 2020 тільки обіцяють.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 19:50
кредлимит геморно здесь получить?
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novichok
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Додано: Вів 03 лис, 2020 19:56
novichok написав:
кредлимит геморно здесь получить?
Поки що ні, на тому тижні отримав ліміт. Товаришу теж щедро налили...
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miltador
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Додано: Вів 03 лис, 2020 20:02
miltador написав: novichok написав:
кредлимит геморно здесь получить?
Поки що ні, на тому тижні отримав ліміт. Товаришу теж щедро налили...
прозвоны работы друзей знакомых есть?
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novichok
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