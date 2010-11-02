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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 83848586

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
46%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:23

Все будет СЛТ!

  Vorlon написав:Формат мультибанка...

есть моно-Банк, а теперь будет мульти-Банк... и кругом СЛТ
а изи- и тас2Ю вааще дето сбоку-припеку :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:35

А что это вообще даёт, окромя дополнительных проблем с процессингом?)
Или это они так красиво мигрируют с Окси на Тасю?)
Adast
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:42

Предвкушаю що кредитні ліміти тепер так просто не будуть давати, ТАСя жлоб жеж :D

  Vorlon написав:P.S. Пора делать отдельную ветку Спортбанка :!:

Підтримую, давно пора вже. Тут останніх сторінок 50 про спортбанк і мова, а не про ОКСІ.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
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  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:51

  Adast написав:А что это вообще даёт, окромя дополнительных проблем с процессингом?)
Или это они так красиво мигрируют с Окси на Тасю?)

Ну процессинг у Таси один из лучших
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 12:08

  clientage написав:Ну процессинг у Таси один из лучших

Я в этом не сомневаюсь, у меня скорее вызывает сомнения то, что их приложуха будет одинаково хорошо поддерживать два разных процессинга)
Adast
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 12:10

  Adast написав:
  clientage написав:Ну процессинг у Таси один из лучших

Я в этом не сомневаюсь, у меня скорее вызывает сомнения то, что их приложуха будет одинаково хорошо поддерживать два разных процессинга)

Думаю можно заказывать 2ю карту, от Таси. Рыжая с синей полосой будет? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 12:24

  clientage написав:
  Adast написав:
  clientage написав:Ну процессинг у Таси один из лучших

Я в этом не сомневаюсь, у меня скорее вызывает сомнения то, что их приложуха будет одинаково хорошо поддерживать два разных процессинга)

Думаю можно заказывать 2ю карту, от Таси. Рыжая с синей полосой будет? :wink:

Так в грудні року 2020 тільки обіцяють.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:50

кредлимит геморно здесь получить?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:56

  novichok написав:кредлимит геморно здесь получить?

Поки що ні, на тому тижні отримав ліміт. Товаришу теж щедро налили...
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
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miltador
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:02

  miltador написав:
  novichok написав:кредлимит геморно здесь получить?

Поки що ні, на тому тижні отримав ліміт. Товаришу теж щедро налили...

прозвоны работы друзей знакомых есть?
novichok
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