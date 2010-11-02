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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 21:40
novichok написав: miltador написав: novichok написав:
кредлимит геморно здесь получить?
Поки що ні, на тому тижні отримав ліміт. Товаришу теж щедро налили...
прозвоны работы друзей знакомых есть?
Не було.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
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Додано: Вів 03 лис, 2020 22:20
Какой там сейчас кишмиш?
кроме 10%?
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