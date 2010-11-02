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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 84858687

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
46%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:40

  novichok написав:
  miltador написав:
  novichok написав:кредлимит геморно здесь получить?

Поки що ні, на тому тижні отримав ліміт. Товаришу теж щедро налили...

прозвоны работы друзей знакомых есть?

Не було.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:20

Какой там сейчас кишмиш?

кроме 10%?
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