Не було.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 21:40
Не було.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: Вів 03 лис, 2020 22:20
Какой там сейчас кишмиш?
кроме 10%?
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
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