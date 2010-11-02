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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 21:40
novichok написав: miltador написав: novichok написав:
кредлимит геморно здесь получить?
Поки що ні, на тому тижні отримав ліміт. Товаришу теж щедро налили...
прозвоны работы друзей знакомых есть?
Не було.
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- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
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miltador
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Додано: Вів 03 лис, 2020 22:20
Какой там сейчас кишмиш?
кроме 10%?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: Вів 03 лис, 2020 22:43
proftpd66 написав:
Какой там сейчас кишмиш?
кроме 10%?
3% Одяг і взуття
3% Техніка
7% Ракета
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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miltador
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Додано: Сер 04 лис, 2020 08:02
Скорее всего они и кешбек порежут, когда на основе таса будут работать.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 04 лис, 2020 08:52
lloydbanksua написав:Скорее всего они и кешбек порежут, когда на основе таса будут работать.
Кому тогда нужны будут?
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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