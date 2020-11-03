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Обслуговування в українських
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ОКСІ БАНК

ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 84858687

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ОКСІ БАНК 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
46%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:40

  novichok написав:
  miltador написав:
  novichok написав:кредлимит геморно здесь получить?

Поки що ні, на тому тижні отримав ліміт. Товаришу теж щедро налили...

прозвоны работы друзей знакомых есть?

Не було.
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  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
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miltador
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:20

Какой там сейчас кишмиш?

кроме 10%?
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:43

  proftpd66 написав:Какой там сейчас кишмиш?

кроме 10%?

3% Одяг і взуття
3% Техніка
7% Ракета
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  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
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miltador
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 08:02

Скорее всего они и кешбек порежут, когда на основе таса будут работать.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 08:52

Re: ОКСІ БАНК

lloydbanksua написав:Скорее всего они и кешбек порежут, когда на основе таса будут работать.
Кому тогда нужны будут?
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
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anis
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:17

  anis написав:Кому тогда нужны будут?

В том и дело) С другой стороны тот же izibank, todobank существуют, при том, что ничего примечательного по условиям не предлагают.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:20

  lloydbanksua написав:Скорее всего они и кешбек порежут, когда на основе таса будут работать.

Скорее всего не стоит глупости писать :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:24

  Vorlon написав: Скорее всего не стоит глупости писать

Вспомните потом еще мои слова)
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:24

  lloydbanksua написав:Скорее всего они и кешбек порежут, когда на основе таса будут работать.

Доживем - побачим (с)
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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