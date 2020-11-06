|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 лис, 2020 15:52
Ну вот, очередные "покращення" - теперь не хотят начислять кешбек за приглашение. Написал в поддержку, ответ банальный - не скачано по ссылке (хотя сам его скачивал). В общем кто-то уже зажрался, не успев взлететь.
Зараз переглядають цей форум: 195375n і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|