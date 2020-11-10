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ОКСІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 лис, 2020 15:52
Ну вот, очередные "покращення" - теперь не хотят начислять кешбек за приглашение. Написал в поддержку, ответ банальный - не скачано по ссылке (хотя сам его скачивал). В общем кто-то уже зажрался, не успев взлететь.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 11 лис, 2020 17:15
Коллеги, может кто-то платил картой в Спортлайфе, который в "Триумфе" на ул. Зверинецкой? МСС там правильный или могут быть неожиданности?
Какую максимально сумму можно оплатить с карты, чтобы получить кешбек по максимуму - 5550 грн.? Или можно платить и больше, просто выводить в следующем месяце?
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Anadonta
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Додано: Сер 11 лис, 2020 18:24
Anadonta написав:
Коллеги, может кто-то платил картой в Спортлайфе, который в "Триумфе" на ул. Зверинецкой? МСС там правильный или могут быть неожиданности?
Какую максимально сумму можно оплатить с карты, чтобы получить кешбек по максимуму - 5550 грн.? Или можно платить и больше, просто выводить в следующем месяце?
Там 555 гривен кэшбека максимум.
Я платил за СпортЛайф в другом месте, начислило только 555, остальное сгорело.
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Adast
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Додано: Сер 11 лис, 2020 18:41
Adast написав: Anadonta написав:
Коллеги, может кто-то платил картой в Спортлайфе, который в "Триумфе" на ул. Зверинецкой? МСС там правильный или могут быть неожиданности?
Какую максимально сумму можно оплатить с карты, чтобы получить кешбек по максимуму - 5550 грн.? Или можно платить и больше, просто выводить в следующем месяце?
Там 555 гривен кэшбека максимум.
Я платил за СпортЛайф в другом месте, начислило только 555, остальное сгорело.
В СпортЛайфе можно договориться оплатить частями, и с отсрочкой
Например, седня 5550 и через 2..3 недели 5550. Или оплатить 2 картами: своей и жены
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Сер 11 лис, 2020 17:45
omb
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